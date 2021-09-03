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يخوض منتخب تونس لقاء هاماً ومرتقباً ضد غينيا الإستوائية الجمعة 3 – 9 -2021 ضمن منافسات الجولة الأولى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022 .

تونس يخوض هذا اللقاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة على أن يتم إذاعة المباراة على FIFATV Youtube، بالإضافة إلى قنوان بين سبورتس القطرية المالكة لحقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 قطر .

مشاهدة مباراة تونس وغينيا الأستوائية مباشر الجمعة 3- 9 -2021 اضغط هنا (1)

مشاهدة مباراة تونس وغينيا الأستوائية مباشر الجمعة 3- 9 -2021 اضغط هنا (2)

مشاهدة مباراة تونس وغينيا الأستوائية مباشر الجمعة 3- 9 -2021 اضغط هنا (3)

منتخب تونس ضد غينيا الأستوائية الجمعة 3- 9 -2021

أنهى منتخب تونس مساء أمس، تحضيراته لمواجهة غينيا الإستوائية، الجمعة 3 – 9 -2021، على ملعب حمادي العقربي، في إطار الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأجرى نسور قرطاج، حصة تدريبية أخيرة على الملعب الأولمبي بالمنزه، اختار خلالها المدرب منذر الكبير، خفض النسق، ومساعدة اللاعبين على الانتعاشة البدنية. وقال اللاعب إلياس السخيري «مباراة الغد مهمة في بداية التصفيات، نعرف الوضعية والظروف التي ستدور فيها مواجهة غينيا الإستوائية». وأضاف: سنلعب دون حضور الجمهور، ورغم ذلك مطالبون بتحقيق نتيجة إيجابية لإسعاد الجمهور التونسي الذي ينتظر منا الكثير«. وشدد «لن نخذل الشعب التونسي، هدفنا التأهل إلى مونديال قطر، نملك كافة المؤهلات لتحقيق ذلك، مباراة الغد أمام غينيا الإستوائية، مفتاح التألق في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022».