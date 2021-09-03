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la casa de papel .. طرح الجزء الخامس من المسلسل الإسباني للمشاهدة الليلة

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la casa de papel .. طرح الجزء الخامس من المسلسل الإسباني للمشاهدة الليلة la casa de papel .. طرح الجزء الخامس من المسلسل الإسباني للمشاهدة الليلة

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سيتم عرض مسلسل la casa de papel اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 عبر منصة نتفلكس فى مختلف الدول العربية .

وستطرح نتفلكس الجزء الخامس مساء اليوم الجمعة .

موعد حلقة مسلسل la casa de papel اليوم

سيطرح مسلسل la casa de papel في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت .


الجزء الخامس من مسلسل "la casa de papel" الذي سيطرح باسم "البروفيسور" على Netflix

تبدأ أحداثه بعد احتجاز العصابة داخل بنك إسبانيا لأكثر من 100 ساعة ويتم القبض على البروفيسور من قِبل "سيرا" و للمرة الأولى ليس لديهم خطة للهرب

المصرى اليوم

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