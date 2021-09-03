- شبكة عيون الإخبارية
- مصر
- المصرى اليوم
la casa de papel .. طرح الجزء الخامس من المسلسل الإسباني للمشاهدة الليلة
★★★★★
سيتم عرض مسلسل la casa de papel اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 عبر منصة نتفلكس فى مختلف الدول العربية .
وستطرح شبكة نتفلكس الجزء الخامس مساء اليوم الجمعة .
موعد حلقة مسلسل la casa de papel اليوم
سيطرح مسلسل la casa de papel في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت مصر.
الجزء الخامس من مسلسل "la casa de papel" الذي سيطرح باسم "البروفيسور" على Netflix
تبدأ أحداثه بعد احتجاز العصابة داخل بنك إسبانيا لأكثر من 100 ساعة ويتم القبض على البروفيسور من قِبل "سيرا" و للمرة الأولى ليس لديهم خطة للهرب
المصرى اليوم