الاثنين.. وزيرة الثقافة ومحافظ بور سعيد يفتتحان معرض الكتاب الرابع بالمدينة الباسلة

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تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وضمن الاحتفالات باختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية؛ تفتتح الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد معرض الكتاب الرابع بالمحافظة والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج وذلك مساء الاثنين 6 سبتمبر بساحة المركز الثقافى ببورسعيد.

قالت عبدالدايم ان معرض الكتاب الرابع ببورسعيد يعد من أهم فعاليات الاحتفالات باختيار المدينة الباسلة عاصمة الثقافة المصرية، واضافت انه يساهم في استكمال رسالة التنوير وتحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر، وتابعت انه يتضمن مبادرة ثقافتك كتابك التي تشمل الكثير من العناوين القيمة وتتراوح اسعارها بين جنية إلى 20 جنية، مؤكدة انه يعد انطلاقة لمعارض الكتاب بالمحافظات حيث يفتتح بالتزامن معرض كتاب بنادي القضاة بمحافظة المنيا.

يستمر المعرض على مدار 12 يوما متصلة حتي 17 سبتمبر ويقام على مساحة 3000 متر مربع وتنفيذا لتوجيهات وزيرة الثقافة تم استيعاب جميع الناشرين الذين تقدموا للمشاركة به حيث يضم 38 جناح عرض بمشاركة 51 دار نشر خاصة بالاضافة إلى 6 من قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة دار المعارف الصحفية وتضم المساحة الاجمالية مسرح مكشوف لتقديم الانشطة الثقافية والفنية المصاحبة ويبلغ عددها 25 فعالية تتنوع بين عروض فنية لفرق الفنون الشعبية وانشطة للاطفال، موسيقي عربية وتراثية ولقاءات فكرية.

وتم اعتماد برنامج المعرض كالتالى:

الثلاثاء 7 سبتمبر ندوة بعنوان قناة السويس.. (قنال لا تعرف المحال) للكاتبة سماح أبوبكر عزت- الدكتور حمدي سليمان

الأربعاء 8 سبتمبر حوار مفتوح مع الدكتور سمير فرج وتقديم محمد الدسوقي .

الخميس 9 سبتمبر أمسية لشعر الفصحى بمشاركة أحمد الأقطش- أحمد السيد أحمد يوسف عزت- السيد السمري- سامح درویش۔ سلمی محسن۔ سید منصور- شيماء أحمد- غادة أبوعيد- محمد المغربي- نزار بيومي. هشام عبدالجواد وتديرها سمية الألفي

الجمعة 10 سبتمبر حوار مفتوح مع الشاعر السيد الخميسي- الشاعر محمد عبدالقادر ويديرها عمرو بركات

السبت 11 سبتمبر حوار مفتوح مع الكاتب الروائي شريف عارف ويحاوره على الفرماوي.

الأحد 12 سبتمبر ندوة القصة القصيرة في بورسعيد «قراءات وشهادات» بمشاركة إبراهيم صالح السيد العبادي- جمال فراج- حسن خلف حسين- سمية الألفي- سهام الوهيبي سهير درویش۔ صلاح عساف- منى الجبريني- منى الديب ويديرها يديرها محمد المغربي .

مناقشة لرواية (رابطة كارهي سليم العشي) للكاتب الروائي سامح الجباس بمشاركة الناقد أحمد يوسف عزت ويديرها عاطف عبدالرحمن

الاثنين 13 سبتمبر حوار مفتوح مع الدكتور محمد الباز ويحاوره الدكتور محمد عفيفي.

الثلاثاء 14 سبتمبر احتفالية بالخطاط الكبير خضير البورسعيدي بمشاركة الفنان محمد بغدادي

الأربعاء 15 سبتمبر مناقشة حكايات الولاد والأرض للكاتب محمد نبيل بمشاركة الكاتب السيد زرد

الخميس 16 سبتمبر مناقشة المقاومة في بور سعيد.. ذاكرة وطن للكاتب والمؤرخ محمد الشافعي بمشاركة الدكتور طارق منصور

الجمعة 17 سبتمبر أمسية شعر العامية بمشاركة أحمد أبوالمعاطي- أحمد عطوة- أحمد مجدي- أميرة محسن- أميرة يحيى- أيمن سالم- صفاء الشريدي- عادل الشربيني- عزة إبراهيم- محمد حجازي- محمد رؤوف- محمد فاروق۔ محمد موسی- هاني عیسی ويديرها السيد منصور .