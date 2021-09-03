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«البيطريين»: فتح باب الحجز لوحدات كاملة التشطيب بـ«مارينا»

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«البيطريين»: فتح باب الحجز لوحدات كاملة التشطيب بـ«مارينا» «البيطريين»: فتح باب الحجز لوحدات كاملة التشطيب بـ«مارينا»

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أعلن الدكتور محسن البوشى، مقرر لجنة الإسكان بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عن فتح باب الحجز لـ16، وحدة كاملة التشطيب بمشروع مارينا اليجانس، مشيرا إلى أن تسليم الوحدات فورى، موضحا أن الوحدات تقع في جنوب مركز مارينا العلمين السياحي، أمام مدخل مارينا 2 العلمين، بطريق الإسكندرية مرسى مطروح الصحراوي.

وأوضح «البوشى»، أن مبلغ جدية الحجز 10،000 جنيه ويتم الدفع على حساب النقابة العامة، ببنك ، فرع جاردن سيتي، رقم 1500199000000033، على أن يسدد العضو الذي ترسو عليه الوحدة، طبقاً لترتيب رغباته بنموذج استمارة الحجز وطبقا للشروط العامة.

وأشار عضو مجلس النقابة، إلى وجود 3 أنظمة للدفع، وذلك تسهيلا على الأعضاء حيث يمكنهم الدفع نقدا، وذلك بدفع كامل ثمن الوحدة مخصوما منه قيمة جدية الحجز، وكذلك التقسيط على 12 شهر ويكون مقدم التعاقد 30 % من اجمالي ثمن الوحدة مخصوما منه مبلغ جدية الحجز، وسداد باقي الثمن على أقساط ربع سنوية، وشهرية بفائدة سداد 8 % سنويا، وكذلك يمكن التقسيط على 24 شهر، بدفع مقدم التعاقد 30 % من إجمالي ثمن الوحدة مخصوما منه مبلغ جدية الحجز، وسداد باقي الثمن على أقساط ربع سنوية وشهرية بفائدة سداد 8 % سنويا.

وأوضح أنه يمكن التقدم للحجز بمقر النقابة العامة، أو بالبريد المسجل بعلم الوصول أو البريد السريع على لجنة الاسكان بالنقابة العامة، والكائنة بـ6 شارع الحديقة جاردن سيتي، القاهرة، كود بريدي 11562 .

المصرى اليوم

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