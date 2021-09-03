«ماكو» القرش يتصدر شباك تذاكر الافلام السينمائية الخميس (التفاصيل)

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تصدر فيلم «ماكو» شباك التذاكر في ثاني ليالي عرضه أمس الخميس، محققاً مليون و55 ألف جنيه.

تدور أحداث الفيلم حول العباره سالم اكسبريس الغرقانه في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وأن شارك في العديد من الافلام العالمية الشهيرة .

الفيلم اخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامى.

- صورة أرشيفية