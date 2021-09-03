أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«ماكو» القرش يتصدر شباك تذاكر الافلام السينمائية الخميس (التفاصيل)

Print
«ماكو» القرش يتصدر شباك تذاكر الافلام السينمائية الخميس (التفاصيل) «ماكو» القرش يتصدر شباك تذاكر الافلام السينمائية الخميس (التفاصيل)

لاقتراحات اماكن الخروج

تصدر فيلم «ماكو» شباك التذاكر في ثاني ليالي عرضه أمس الخميس، محققاً مليون و55 ألف جنيه.

تدور أحداث الفيلم حول العباره سالم اكسبريس الغرقانه في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت ، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وأن شارك في العديد من الافلام العالمية الشهيرة .

الفيلم اخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامى.

- صورة أرشيفية
- صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيديو من الدفاع الروسية .. قيادة الدبابات تحت الماء

فيديو من الدفاع الروسية .. قيادة الدبابات تحت الماء

العسل مع الماء الدافئ والليمون في الصباح.. 7 فوائد و6 محاذير

العسل مع الماء الدافئ والليمون في الصباح.. 7 فوائد و6 محاذير

"سقيا الماء" بمكة تُصدر تقريرها لأغسطس.. 414 متطوعًا لتنفيذ مشاريعها

"سقيا الماء" بمكة تُصدر تقريرها لأغسطس.. 414 متطوعًا لتنفيذ مشاريعها

الأهلي بطلاً لكأس السوبر لكرة الماء

الأهلي بطلاً لكأس السوبر لكرة الماء