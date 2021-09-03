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افتتاح المركز الإقليمي للعلامة التجارية بالغرفة التجارية بالمحافظة

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افتتاح المركز الإقليمي للعلامة التجارية بالغرفة التجارية بالمحافظة افتتاح المركز الإقليمي للعلامة التجارية بالغرفة التجارية بالمحافظة

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افتتح خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس، نائبا عن اللواء أ.ح عبدالمجيد صقر محافظ السويس، والدكتور ابراهيم العشماوي مساعد اول وزير والتجارة، الداخلية المركز الاقليمي للعلامة التجارية بالغرفة التجارية بالسويس والتي تخدم عدد من محافظات القناة وبحري.

حضر الافتتاح العميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والعميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحمد الملاح رئيس الغرفة التجارية وعماد زين العابدين مدير عام التموين بالسويس التجارية.

وأثناء افتتاح المركز الاقليمي للعلامة التجارية استمع الدكتور ابراهيم العشماوي مساعد اول وزير وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة إلى مقترحات واراء من اعضاء مجلس ادارة وقيادات الغرفة التجارية وبعض التجار من خلال اجتماع موسع اشاد فيه بدور الغرفة في النشاط المتميز الذي تقوم به بالسويس وذلك بحضور اعضاء مجلس الغرفة بالسويس.

كما تفقدا عدد من المناطق التي ستقام عليها المشروعات التجارية والتخزينية على طريق السويس القاهرة.

المصرى اليوم

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