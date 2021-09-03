أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جلسات توعية لمرضي الفشل الكلوي داخل مستشفى الكلي بجامعة المنيا

Print
جلسات توعية لمرضي الفشل الكلوي داخل مستشفى الكلي بجامعة المنيا جلسات توعية لمرضي الفشل الكلوي داخل مستشفى الكلي بجامعة المنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت مستشفي الكلي والمسالك، بجامعة المنيا، جلسات تعليمية وإرشادية لمرضى الغسيل الكلوي ،خلال شهر أغسطس 2021، حول التعقيم، وغسيل الأيدي، وقياس درجة الحرارة، واستخدام القفازات المعقمة، وخطورة مكان العملية ،و كيفية الاهتمام به.

وقال الدكتور طارق خلف فتح الباب، مدير عام مستشفى الكلى والمسالك بجامعة المنيا، شملت الجلسات التثقيفية جميع الفترات لجميع المرضى، حيث قدم المادة العلمية الدكتورة نور الهدى محمد، ومس مريم عيد. مشيدا بالمجهود الرائع من وحدة مكافحة ومنع انتشار العدوى المتميزة بمستشفى الكلى والمسالك

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة

تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور)

تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور)

خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة)

مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة)