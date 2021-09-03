جلسات توعية لمرضي الفشل الكلوي داخل مستشفى الكلي بجامعة المنيا

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عقدت مستشفي الكلي والمسالك، بجامعة المنيا، جلسات تعليمية وإرشادية لمرضى الغسيل الكلوي ،خلال شهر أغسطس 2021، حول التعقيم، وغسيل الأيدي، وقياس درجة الحرارة، واستخدام القفازات المعقمة، وخطورة مكان العملية ،و كيفية الاهتمام به.

وقال الدكتور طارق خلف فتح الباب، مدير عام مستشفى الكلى والمسالك بجامعة المنيا، شملت الجلسات التثقيفية جميع الفترات لجميع المرضى، حيث قدم المادة العلمية الدكتورة نور الهدى محمد، ومس مريم عيد. مشيدا بالمجهود الرائع من وحدة مكافحة ومنع انتشار العدوى المتميزة بمستشفى الكلى والمسالك