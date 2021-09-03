تعليق القداسات وجميع الأنشطة في كنائس عين شمس والمطرية والحلمية لـ 15 يوما

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أعلن الأنبا ألسيوس الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، عن بعض القرارات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأصدر بيان أفاد فيه أنه يتم تعليق خدمة القداسات ومدارس التربية الكنسية للأطفال وجميع الأنشطة وقاعات العزاء، وذلك في الفترة من 3 سبتمبر الجاري حتى 17 من نفس الشهر.

وعلل البيان القرارات الجديدة، لازدياد أعداد الإصابات في محيط خدمة كنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا المعمدان بعين شمس الغربية.

واختتم البيان دعوة الشعب برفع صلوات وتضرعات الله ليرفع عن مصر والعالم هذا الوباء .

تعليق «القداسات» وجميع الأنشطة وغلق قاعات العزاء في كنائس عين شمس لـ 15 يوما