أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تعليق القداسات وجميع الأنشطة في كنائس عين شمس والمطرية والحلمية لـ 15 يوما

Print
تعليق القداسات وجميع الأنشطة في كنائس عين شمس والمطرية والحلمية لـ 15 يوما تعليق القداسات وجميع الأنشطة في كنائس عين شمس والمطرية والحلمية لـ 15 يوما

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الأنبا ألسيوس الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، عن بعض القرارات لمنع انتشار .

وأصدر بيان أفاد فيه أنه يتم تعليق خدمة القداسات ومدارس التربية الكنسية للأطفال وجميع الأنشطة وقاعات العزاء، وذلك في الفترة من 3 سبتمبر الجاري حتى 17 من نفس الشهر.

وعلل البيان القرارات الجديدة، لازدياد أعداد الإصابات في محيط خدمة كنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا المعمدان بعين شمس الغربية.

واختتم البيان دعوة الشعب برفع صلوات وتضرعات الله ليرفع عن والعالم هذا الوباء .

تعليق «القداسات» وجميع الأنشطة وغلق قاعات العزاء في كنائس عين شمس لـ 15 يوما

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي

وزيرة الثقافة تتفقد مكتبة مصر العامة بالأقصر وتشيد بدورها في نشر الوعي