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فيفا يتوعد المجر بعد الإهانات العنصرية ضد لاعبي إنجلترا

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فيفا يتوعد المجر بعد الإهانات العنصرية ضد لاعبي إنجلترا فيفا يتوعد المجر بعد الإهانات العنصرية ضد لاعبي إنجلترا

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تعهد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة باتخاذ «إجراءات مناسبة» تجاه الإهانات العنصرية التي شابت المباراة بين المنتخبين المجري والإنجليزي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة 2022.

وتعرض رحيم ستيرلنج وجودي بيلينجهام لاعبا الإنجليزي لإهانات عنصرية من خلال هتافات القردة التي أطلقها مشجعو المنتخب المجري خلال المباراة، التي أقيمت بالعاصمة المجرية بودابست، والتي انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي (4-0).

كما تعرض ستيرلنج للقذف بالأكواب بعد تسجيل هدف إنجلترا الأول في هذه المباراة مساء أمس الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الفيفا إلى اتخاذ إجراء بهذا الشأن، وتعهد الفيفا بذلك فعليا.

وذكر الفيفا في بيان له: «أولا وقبل كل شيء، يرفض الفيفا بشدة أي شكل من أشكال العنصرية والعنف ولديه موقف واضح للغاية بشأن عدم التسامح مطلقا مع مثل هذا السلوك في كرة القدم».

وأوضح: «سيتخذ الفيفا الإجراءات المناسبة بمجرد تلقيه تقارير المباراة بين المجر وإنجلترا، والتي أقيمت أمس».

وأضاف: «فيما يتعلق بالعقوبة السابقة الصادرة من اليويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) ضد المجر، يرجى ملاحظة أنه وفقا لما حدده اليويفا في ذلك الوقت، سيتم تطبيق هذه العقوبة في مسابقات اليويفا».

المصرى اليوم

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