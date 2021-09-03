ضبط متهم فشل فى سرقة توك توك فاستولى على متعلقات قائده بالخليفة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاصوبحوزته "هاتف محمول- مبلغ مالى- سلاح أبيض "سكين".

بمناقشته إعترف بسرقة المضبوطات من أحد قائدى مركبات "التوك توك" كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وقال انه حال سيره بالمركبة بدائرة القسم إستوقفه المتهم المضبوط وطلب منه توصيله إلى إحدى الأماكن بدائرة القسم وفور وصولهما قام المتهم بتهديده بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته محاولاً الإستيلاء منه على المركبة قيادته وما بحوزته من متعلقات، إلا أنه تمكن من الإنحراف بها مما أدى إلى إنقلابها، فإستولى منه المتهم على الهاتف المحمول والمبلغ المالى المُشار إليهما.