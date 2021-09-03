رفع 132 طن مخلفات وتسليم مدرسة للأبنية التعليمية

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الحيوية، وتنفيذ تكليفات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، ومواجهة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتطوير الميادين والشوارع والقضاء على تراكمات القمامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن برئاسة المهندس طه رزق، برفع 132 طن من القمامة بـ16 شارع من مدينة الفشن بالإضافة إلى جمع المخلفات المنزلية بدائرة مجلس قروي تلت والفنت ودلهانس وإقفهص وشنرا وأبسوج، فضلاً عن تمهيد مداخل بعض القرى ورفع كفاءة الإنارة العامة بمناطق متفرقة من دائرة المركز.

وقال محافظ بنى سويف لـ«المصرى اليوم» إنه تلقى تقرير من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة اللواء وليد البيلي، والذي تضمن الاستمرارفى الحملات اليومية والتي تشمل جميع القطاعات الخدمية والتنموية بالمدينة ولاسيما قطاع النظافة والحفاظ على المظهر اللائق، وتوفير بيئة آمنة خالية من التلوث لافتا إلى انه تم رفع الأتربة والقمامة من طريق الفيوم القديم وطريق مستشفى الصدر وطريق السادات وموقف سيارات الأجرة بمنطقة محيي الدين ومدخل مدينة الحرفيين وكورنيش النيل وجسر إسلام وصفية زغلول وشارع عوني وميدان مولد النبي، فيما تم جمع المخلفات المنزلية وتمهيد الطرق وصيانة أعطال مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بدائرة مجلس قروي شريف باشا وإهناسيا الخضراء وبليفيا وإبشنا وتزامنت الشرقية وبياض العرب وباروط.

وأضاف المحافظ إلى قيام الوحدة المحلية لقرية بلفيا بإزالة جبالون صاج على مساحه ٤٠متر مربع بقرية الدوالطة ونقل سوق العلف الحيواني خارج الكتلة السكنية، كما قامت الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية بصيانة دورية لجميع أعمدة الإنارة بدائرة الوحدة المحلية بقرية تزمنت الشرقية، حيث تم الانتهاء من صيانة وإنارة الطريق الشرقي تزمنت/ الحلابية وطريق إهناسيا وعزبة المدير ومعاينة شكوى أهالي قرية الزرابي من سوء حالة الطريق بعد تنفيذ أعمال الغاز الطبيعي وجاري إزالة أسباب الشكوى،

وأوضح قيام الوحدة المحلية لقرية إهناسيا الخضراء بمتابعة نهو إنشاء مدرسة دموشيا الابتدائية وتسليمها لهيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.