تصفيات مونديال قطر : نهاية رقم إسبانيا القياسي وتراجع في نتائج الكبار

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اختتمت بالأمس مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.وشهدت هذه المرحلة تراجع كبير في نتائج الكبار، مع سقوط منتخبات مثل هولندا، فرنسا، كرواتيا، إيطاليا في فخ التعادل ضد منتخبات النرويج، البوسنة، روسيا وبلغاريا على التوالي.

وجاءت أكبر مفاجآت المرحلة بخسارة المنتخب الإسباني خارج قواعده ضد المنتخب السويدي بنتيجة 2-1، ليسقط لاروخا في تصفيات المونديال بعد 66 مباراة متتالية دون خسارة، ويتذوق طعم الخسارة للمرة الأولى منذ 28 عامًا، وبالتحديد منذ خسارته 1-0 ضد الدنمارك في مارس 1993.

وحققت منتخبات إنجلترا، ألمانيا، بلجيكا والدنمارك الانتصارات في هذه المرحلة، وتحقق ذلك على حساب منتخبات المجر، ليختنشتاين، أستونيا وإسكتلندا على التوالي.

وحافظ منتخبا انجلترا والدنمارك على العلامة الكاملة من الإنتصارات في التصفيات حتى الأن (4 من 4)، وهو كذلك حال المنتخب السويدي متصدر المجموعة الثالثة والذي لعب مباراة أقل (3 من 3).

وعلى الرغم من تعادله ضد المنتخب البلغاري (1-1)، إلا أن المنتخب الإيطالي حافظ على سلسلة اللا هزيمة بعدم خسارته في أخر 35 مباراة دولية، ليعادل سجل منتخب إسبانيا (35 مباراة بدون هزيمة خلال الفترة بين 2007 و2009) ويصبح على مباراة واحدة فقط من معادلة السجل الأطول بدون هزيمة والمدون بأسم المنتخب البرازيلي (36 مباراة متتالية بدون هزيمة خلال الفترة بين 1993 و1996).

وكان المنتخب البرتغالي قد قلب تأخره بهدف نظيف ضد منتخب أيرلندا إلى فوز 2-1 ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، في مباراة شهدت تحطيم كريستيانو رونالدو للرقم القياسي التهديفي العالمي على المستوى الدولي للرجال في كرة القدم بوصوله إلى 111 هدفًا دوليًا، متجاوزًا الرقم السابق بأسم الإيراني علي دائي (109).

وجاء هدف ريستو رادينوفيتش في الدقيقة 97 ليحرم المنتخب التركي من الفوز على منتخب الجبل الأسود، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2 ويفشل الأتراك في توسيع الفارق بينهم وبين أقرب الملاحقين لأكثر من نقطة، مع تصدرهم للمجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، وخلفهم المنتخب الهولندي برصيد 7 نقاط.

وتعادل المنتخب الأرميني سلبيًا خارج قواعده ضد منتخب مقدونيا الشمالية، لكن ذلك لم يمنعهم من الإستمرار في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة عن المنتخب الألماني صاحب المركز الثاني.