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عبد الله السعيد يرحب بإرتداء الفانلة البيضاء

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عبد الله السعيد يرحب بإرتداء الفانلة البيضاء عبد الله السعيد يرحب بإرتداء الفانلة البيضاء

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رحب عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الكروي الأول لنادي بيراميدز، بإرتداء الفانلة البيضاء، بداية من الموسم المقبل، بعدما ابدي كارتيرون، رغبته في ضم اللاعب لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وينتظر ان يعقد مسؤولو ، جلسة مع نظرائهم في بيرميدز، من اجل التعرف علي طلباتهم من اجل إتمام صفقة ضم عبد الله السعيد، لصفوف الزمالك في عقد مدته موسمين بداية من الموسم المقبل.

وكان باتريس كارتيرون، قد طلب من مسؤولي الزمالك، ضم خمس صفقات خلال فترة الانتقالات الجارية، لتدعيم صفوف الفريق خصوصاً وانه مقبل علي المشاركة في دوري الابطال الافريقي بالإضافة الي المشاركة في البطولات المحلية، وكان من ابرز الأسماء التي رشحها كارتيرون، للانضمام للزمالك، عبد الله السعيد، نظراً لخبرته الكبيرة وقدرته علي صناعة الفارق لمصلحة أي فريق يلعب له.

المصرى اليوم

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