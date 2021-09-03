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بن شرقي يضع شرطاً لتمديد تعاقده مع

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بن شرقي يضع شرطاً لتمديد تعاقده مع الزمالك بن شرقي يضع شرطاً لتمديد تعاقده مع

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رفضت اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، شرط المغربي اشرف بن شرقي، من اجل تمديد تعاقده مع الفريق لموسمين جديدين بخلاف الموسم المتبقي له مع الفريق، حيث يتمسك بن شرقي، بوضع شرط جزائي في عقده يمنحه احقية الرحيل عن النادي في أي وقت يتلقي فيه عرضاً للإحتراف الخارجي.

وأبلغ مسؤولو اللجنة بن شرقي، تمسكهم بأن يكون العقد المبرم بين الطرفين دون وجود أي شروط جزائية الا في حالة فسخ التعاقد فقط من قبل النادي، وفقاً للمعمول به في العقود التي اقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولم يحسم بن شرقي، قراره الأخير بشأن موقفه من التمديد، بعد موقف مسؤولي الزمالك، وطلب مهلة من الوقت للتفكير قبل اتخاذ القرار النهائي، خصوصاً وانه لايزال متبقي في تعاقده مع الزمالك موسم اخر.

وابدي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، تمسكه بتمديد تعاقد الزمالك مع بن شرقي، نظراً للقدرات الفنية والبدنية التي يتمتع بها اللاعب ووضعته ضمن افضل العناصر الموجوده في الفريق خلال الفترة الأخيرة.

المصرى اليوم

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