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رانيا علواني توجه رسالة لجماهير الأهلي عن الروح الرياضية بعد تهنئتها للزمالك بلقب الدوري

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رانيا علواني توجه رسالة لجماهير الأهلي عن الروح الرياضية بعد تهنئتها للزمالك بلقب الدوري رانيا علواني توجه رسالة لجماهير الأهلي عن الروح الرياضية بعد تهنئتها للزمالك بلقب الدوري

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رانيا علواني عضوة مجلس إدارة الأهلي سقطت في فخ الانتقادات خلال الفترة الماضية عقب توجيه تهئنة للزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الثالثة عشر في تاريخه.

ووجهت السباحة العالمية السابقة رساللة لجماهير الأهلي، عبر حسابها على «فيسبوك» أكدت: «سأظل أتشرف وأفخر بالانتماء للنادي الأهلي، الذي نشأت فيه ودافعت عن شعاره، ومنحني فرصة تمثيل دوليًا خلال مشواري الرياضي ولم أدخر يومًا أي جهد في سبيل رفعة علم مصر والنادي الأهلي، وإسعاد جماهيره العظيمة التي أنتمي إليها أيضًا كمشجعة».

وقالت: «أزداد فخرا بكوني حفيدة أحد رموز النادي الأهلي في كرة القدم، اللواء مصطفى علواني»الكسار«، وابنة الدكتور عمرو علواني، كابتن فريق الأهلي للكرة الطائرة، والذي نال شرف خدمة النادي الأهلي في موقع عضو مجلس الإدارة، وواصل تمثيله في المناصب الدولية برئاسة الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، ومنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة».

تابعت: «على العهد باستكمال مسيرة الجد والأب في خدمة جمهور النادي الأهلي، وجمعيته العمومية الموقرة، بعضوية مجلس الإدارة لثلاث دورات بالانتخاب، بعد مشوار رياضي شرفت فيه بدعم كل الجماهير المصرية، وخصوصا جماهير النادي الأهلي العظيمة والوفية».

وواصلت رانيا: «كانت تهنئتي للكابتن حازم إمام عملا بمبدأ الروح الرياضية، التي يتحلى بها كل من ينتمي للنادي الأهلي، وبنفس الطريقة التي هنأني بها على تتويجنا بالبطولة الإفريقية العاشرة».

وأردفت: «انتمائي وولائي للنادي الأهلي وجمهوره العظيم، ولمجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أمر لا يقبل التشكيك أو المزايدة، كل التقدير والاعتزاز لجمهور النادي الأهلي العظيم، الذي كان وسيظل العامل الإيجابي والمؤثر في دعمنا، حتى أصبحنا خير من يخدم نادينا في مختلف المواقع، وسيظل دعم جمهور الأهلي وسام وفخر وشرف، لكل من ينتمي لهذا الكيان الوطني الغالي».

المصرى اليوم

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