تصفيات مونديال قطر: رقم قياسي للسيليساو وبداية استثنائية للتانجو

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

واصل المنتخب البرازيلي انطلاقته المثالية في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، وحقق فوزه السابع على التوالي عندما تغلب خارج قواعده على منتخب تشيلي بهدف نظيف من توقيع لاعب الوسط المهاجم، إيفرتون ريبيرو. ليستمر منتخب السيليساو في مقدمة الترتيب برصيد 21 نقطة وبالعلامة الكاملة من الإنتصارات بعد 7 جولات من البداية، في حين تجمد رصيد منتخب تشيلي عند 6 نقاط في المركز السابع.

ولم تتلقى شباك المنتخب البرازيلي اهدافًا خلال المباراة الخامسة على التوالي في التصفيات مع تحقيقه الفوز في جميع هذه المباريات، ليكون أول منتخب في تاريخ القارة يحقق ذلك في التصفيات.

وأنتزع المنتخب الأرجنتيني فوزًا كبيرًا خارج قواعده بالتغلب على منتخب فنزويلا بنتيجة 3-1

ودخل المدافع أدريان مارتينيز كبديل في الدقيقة 25 من بداية المباراة، قبل أن يتعرض اللاعب الفنزويلي للطرد مباشرة بعد نزوله الملعب بـ 7 دقائق فقط، لتصبح المباراة أسهل للضيوف الذين تقدموا بهدف عن طريق لاوتارو مارتينيز مع نهاية الشوط الأول.

وجاء هدف لاوتارو ليكون ثالث هدف له في التصفيات الحالية، مع تسجيله جميع أهدافه خارج قواعد منتخب بلاده.

وفي الشوط الثاني، سجل الثنائي خواكين كوريا وأنخيل كوريا الهدفين الثاني والثالث، قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدفًا شرفيًا في الثواني الأخيرة من المباراة عن طريق الجناح الأيسر يفيرسون سوتيلدو.

منتخب التانجو رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني خلف منتخب البرازيل، في حين أستقر المنتخب الفنزويلي في قاع الترتيب برصيد 4 نقاط.

ولم يخسر منتخب الأرجنتين في أول 7 مباريات من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال للمرة الأولى على الإطلاق منذ تطبيق النظام الحالي للتصفيات بداية من النسخة المؤهلة لمونديال 1998.

وحقق المنتخب الإكوادوري فوزًا صعبًا على منتخب باراجواي بنتيجة 2-0، وبفضل أهداف في الدقيقة 88 و95 من نهاية الشوط الثاني عن طريق فيليكس توريس وميكائيل إسترادا، ليرتقي أصحاب الأرض للمركز الثالث برصيد 12 نقطة، ويتجمد رصيد منتخب الباراجواي عند 7 نقاط في المركز السادس.

وحافظ المنتخب الإكوادوري على سجله الرائع ضد منتخب باراجواي بعدم الخسارة على ملعبه ضدهم في أخر 9 مباريات بمختلف المسابقات (فاز 7 وتعادل 2)

وتعادل منتخب أوروجواي خارج ملعبه ضد منتخب بيرو بنتيجة 1-1، ليتراجع الضيوف للمركز الرابع برصيد 9 نقاط، في حين يصبح رصيد منتخب بيرو 5 نقاط في المركز التاسع.

وسجل ريناتو تابيا الهدف الإفتتاحي في المباراة لصالح أصحاب الأرض لكن أول هدف دولي رسمي من جيورجيان دي أراسكايتا عدل النتيجة للضيوف.

وفشل منتخب بيرو في تحقيق الفوز بجميع مبارياته ال3 الأولى التي لعبها على ملعبه في التصفيات، ليكون أول منتخب من أمريكا الجنوبية يحقق ذلك في التصفيات خلال القرن الحالي.

وسيطرت نتيجة التعادل ايضًا على مواجهة منتخب بوليفيا ومنتخب كولومبيا، عندما تعادلا بنتيجة 1-1.

وأفتتح الضيوف التهديف عن طريق روجير مارتينيز، لكن أصحاب الأرض ادركوا التعادل قبل 7 دقائق من النهاية بواسطة فرناندو ساوسيدو.

ارتفع رصيد المنتخب الكولومبي ل9 نقاط في المركز الخامس، وأصبح رصيد المنتخب البوليفي 6 نقاط في المركز الثامن.

وحافظ المنتخب الكولومبي على سجله ضد المنتخب البوليفي بعدم الخسارة ضدهم في أخر 11 مباراة بمختلف البطولات (فاز 8 وتعادل 3) في أطول سلسلة حالية لهم بدون هزيمة ضد منتخب في القارة.