«سباحة ١٣ سنة» بالأهلي يتوج ببطولة منطقة القاهرة

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توج فريق السباحة تحت 13 سنة بالنادي الأهلي «ناشئين وناشئات»، ببطولة منطقة القاهرة، التي أقيمت في حمام سباحة استاد القاهرة الدولي، واختتمت فعالياتها مساء اليوم الخميس.

وحصل فريق الأهلي على المركز الأول في منافسات الناشئين والناشئات، بعدما تفوق على كل المنافسين خلال البطولة، حيث شارك 46 ناديًا في بطولة منطقة القاهرة للسباحة.

وشارك الأهلي خلال بطولة منطقة القاهرة بـ143 ناشئًا و87 ناشئة، ونجح في التتويج بالبطولة على مستوى الجنسين، كما فاز إبراهيم شمس الدين محمد بجائزة أفضل سباح في البطولة.

فيما فازت إنجي باسم بهاء الدين بجائزة أحسن سباحة وجائزة أحسن رقم تحقق على مدى البطولة.

ويقود جهاز «سباحة الأهلي»، محمد علام مديرًا، ومحمد إبراهيم خلف وأمنية دراز مدربين لفريق 2008، وأحمد أسعد مديرًا إداريًّا، وحسين عمر إداريًّا.