الخطيب يهنئ رجال يد الأهلي بكأس الكؤوس الإفريقية

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حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري، على تهنئة الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة اليد عقب التتويج بالبطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس، التي استضافتها مدينة مكناس المغربية.

وتوج الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني طارق محروس، بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، عقب فوزه على وداد سمارة المغربي بنتيجة (29-24)، مساء اليوم الخميس.

وأشاد محمود الخطيب بالجهد الكبير للجهاز الفني والأداء المتميز لرجال يد الأهلي، الذي عبر عنه الفريق بتحقيق الفوز في جميع مباريات البطولة، مما يعكس الروح العالية للاعبين والإصرار على تحقيق اللقب.

وجاء في تهنئة الخطيب أن الفوز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس يحمل اللاعبين والجهاز الفني مسؤولية ‏كبيرة تجاه ناديهم في المرحلة القادمة، لتحقيق النتائج التي تليق بالأهلي ‏وطموحات جماهيره، وهو ما يحتاج إلى جهد مضاعف ‏وتركيز مستمر.

كما أكد رئيس مجلس إدارة الأهلي، على ثقته في إخلاص رجال كرة اليد وكل عناصر المنظومة، ‏على الاستمرار في الطريق الصحيح وتحقيق المزيد من البطولات والانتصارات.