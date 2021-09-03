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أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا ببعثة منتخص مصر لـ«ستريت وورك أوت»، المشاركة ببطولة العالم التي تستضيفها روسيا خلال الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر، وذلك للاطمئنان على أحوال البعثة ومتابعة احتياجاتها المختلفة. وأكد وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، على دعمه ومؤازرته لمنتخب مصر خاصة وأنها المشاركة الأولى له في بطولة العالم، مشيدًا بالنجاح الكبير الذي حققه الاتحاد في فترة قصيرة، ونجاحه في جذب عدد كبير من الشباب على مستوي الهواية أو الاحتراف.

ووجه صبحي رسالة إلى لاعبي المنتخب ببذل كل الجهد لتحقيق إنجاز جديد يضاف الرياضة المصرية بوجه عام، واتحاد رياضات الشارع واللياقة البدنية بشكل خاص. من جانبه كثف إسلام قرطام، رئيس الاتحاد، اتصالاته بالبعثة للإطمئنان عليها ودعمها قبل بدأ منافسات البطولة، مطالبًا اللاعبين ببذل أقصى ما لديهم لتحقيق إنجازًا يضاف إلى الرياضة المصرية.

وكانت بعثة المنتخب الوطنى لرياضة «ستريت وورك أوت»، وصلت أمس، الخميس إلى روسيا للمشاركة في بطولة العالم لـ«ستريت وورك أوت»، والمقامة بالعاصمة موسكو خلال يومي 4 إلى 5 سبتمبر الجاري، بمشاركة 84 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 30 دولة من أعضاء الاتحاد الدولي للعبة.

وتضم البعثة التي يترأسها عمر الجبلي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لـ«ستريت وورك أوت»، 4 لاعبين هم مازن أحمد، وعبدالرحمن ممدوح، وأشرف عادل، وأحمد جمال السيد. وتتضمن البطولة 5 فئات مختلفة هي «MEN Freestyle»، و«WOMEN Freestyle»، و«MEN Strength»، و«WOMEN Strength»، و«MEN Power» .

ويشارك اللاعبان مازن أحمد وعبدالرحمن ممدوح في فئة «MEN Freestyle»، بينما يشارك اللاعب أشرف عادل في فئة «MEN Power»، ويشارك اللاعب أحمد جمال في فئة «MEN Strength». وتعد تلك البطولة هي المشاركة الرسمية الأولى للمنتخب الوطني لـ«ستريت وورك أوت»، بينما شارك لاعبين مصريين بالبطولة 5 مرات بمشاركات فردية، وحقق فيها اللاعب عمر الجبلى المركز الـ15 على مستوي العالم. وكان اللاعبان مازن أحمد وعبدالرحمن ممدوح قد تأهلا لبطولة العالم بعد فوزهما بالمركز الأول والثانى ببطولة الجمهورية لـ«ستريت وورك أوت»،

في فئة الحركات الهوائية على العقلة والمتوازي، والتى أقيمت بمركز شباب الجزيرة، بينما تم ترشيح الثنائي أشرف عادل وأحمد جمال السيد، في فئة ألعاب القوة، وألعاب الباور، والمتأهلين من بطولة العاصمة الإدارية.