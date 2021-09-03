رواد رأس البر يشتكون من انقطاع الكهرباء المتكرر

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شكا عدد من ساكني المنطقة الأولي بمدينة رأس البر التابعة لمحافظة دمياط من الانقطاع المتكرر للكهرباء ، علاوة علي انخفاض الجهد الكهربي في بعض المناطق ، مما يسبب معاناة شديدة لرواد وساكني المصيف الذين يعانون من هذه الظاهره ، علاوة علي ما يتعرضون له من تلف في بعض الأجهزة الكهربية بسبب عدم استقرار الجهد الكهربي في بعض الأوقات .

وقال مصطفي ربيع موظف بالمعاش ، أن هذه الظاهرة بدأت في الظهور مع التوسع في إقامة سلسلة الفوت كورت بمنطقة اللسان وشارع النيل مما أثر علي الجهد الكهربي بشكل عام خاصة في ظل عدم التطوير الذي لاحق شبكة الكهرباء في رأس البر منذ سنوات طويلة ، لدرجة تعرض المنطقة الأولي لانقطاع الكهرباء بسبب انقطاع كابل .

وطالب محمد السقا موظف بالتربية والتعليم المحافظ الدكتورة منال عوض بالتدخل لدي وزارة الكهرباء والتطوير الفوري للشبكه بالقدر الذي يمكنها من استيعاب حاجة هذه التوسعات وما تستهلكه من تيار كهربي.