أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رواد رأس البر يشتكون من انقطاع الكهرباء المتكرر

Print
رواد رأس البر يشتكون من انقطاع الكهرباء المتكرر رواد رأس البر يشتكون من انقطاع الكهرباء المتكرر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكا عدد من ساكني المنطقة الأولي بمدينة رأس البر التابعة لمحافظة دمياط من الانقطاع المتكرر للكهرباء ، علاوة علي انخفاض الجهد الكهربي في بعض المناطق ، مما يسبب معاناة شديدة لرواد وساكني المصيف الذين يعانون من هذه الظاهره ، علاوة علي ما يتعرضون له من تلف في بعض الأجهزة الكهربية بسبب عدم استقرار الجهد الكهربي في بعض الأوقات .

وقال مصطفي ربيع موظف بالمعاش ، أن هذه الظاهرة بدأت في الظهور مع التوسع في إقامة سلسلة الفوت كورت بمنطقة اللسان وشارع النيل مما أثر علي الجهد الكهربي بشكل عام خاصة في ظل عدم التطوير الذي لاحق الكهرباء في رأس البر منذ سنوات طويلة ، لدرجة تعرض المنطقة الأولي لانقطاع الكهرباء بسبب انقطاع كابل .

وطالب محمد السقا موظف بالتربية والتعليم المحافظ الدكتورة منال عوض بالتدخل لدي وزارة الكهرباء والتطوير الفوري للشبكه بالقدر الذي يمكنها من استيعاب حاجة هذه التوسعات وما تستهلكه من تيار كهربي.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شبكة قنوات SSC الفضائية تؤكد استمرار نقل مباريات دوري المحترفين مجاناً

شبكة قنوات SSC الفضائية تؤكد استمرار نقل مباريات دوري المحترفين مجاناً

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

ندوات لتوعية مواطني الأسمرات بالسلوكيات السليمة في التعامل مع شبكة الصرف الصحي

ندوات لتوعية مواطني الأسمرات بالسلوكيات السليمة في التعامل مع شبكة الصرف الصحي