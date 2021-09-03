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تقديم الخدمة البيطرية لـ 160 رأس ماشية بيطرية ضمن «حياة كريمة» في الغربية

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تقديم الخدمة البيطرية لـ 160 رأس ماشية بيطرية ضمن «حياة كريمة» في الغربية تقديم الخدمة البيطرية لـ 160 رأس ماشية بيطرية ضمن «حياة كريمة» في الغربية

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تابع الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قيام مديرية الطب البيطري بتنفيذ القافلة البيطرية العلاجية المجانية بقرية عزبة عويس بمركز زفتى، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لكل من تردد على القافلة عن طريق نخبة من الأطباء البيطريين من مديرية الطب البيطري بالغربية، حيث تم تقديم العلاج لعدد ١٦٠ حيوان من (الأبقار، الجاموس، الأغنام والماعز والدواب) و(١٢٧٠) طائر، بالإضافة إلى صرف العلاج والتحصينات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور حاتم كمال مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم خلال القافلة استخدام أجهزة السونار لتشخيص الأمراض والحمل في الحيوانات المختلفة ورش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية والتي يكثر انتشارها في فصل الصيف، كما تمت أعمال الترقيم والتسجيل للحيوانات وسحب عينات الدم وقوفاً على مدى الإصابة بالبروسيلا من عدمه.

وأشار محافظ الغربية إلى استمرار تنفيذ تلك القوافل البيطرية المجانية بهدف توفير الخدمات العلاجية للحيوانات المريضة والخدمات الإرشادية للمربين والمنتجين مما يسهم في تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة والحفاظ عليها من الأمراض والأوبئة، حيث قامت المحافظة بتنفيذ ٩١ قافلة متنوعة ما بين طبية، بيطرية، زراعية واجتماعية.

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