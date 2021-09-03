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النقل والسياحة يتفقان علي تحديث خريطة المراين لتنظيم سياحة اليخوت في

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النقل والسياحة يتفقان علي تحديث خريطة المراين لتنظيم سياحة اليخوت في مصر النقل والسياحة يتفقان علي تحديث خريطة المراين لتنظيم سياحة اليخوت في

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اتفقت وزارتي النقل والسياحة على تحديث الخريطة الخاصة بجميع المراين على مستوى الجمهورية سواء القائمة أو المقترحة مع تحديد المناطق الواعدة والتي تمثل نقاط جذب لسياحة اليخوت.

جاء ذلك خلال اجتماع الفريق كامل الوزير- وزير النقل مع الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار لبحث ووضع الضوابط والقواعد التنظيمية لسياحة اليخوت لتوحيد جميع الاشتراطات اللازمة لانشاء وتشغيل المارين على مستوى الجمهورية للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة والاثار برئاسة ا الدكتور رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.وكذلك اطلاق منصة «النافذة الواحدة لسياحة اليخوت: يمثل فيها جميع الجهات المعنية بحيث تكون وزارة النقل ( قطاع النقل البحرى) هي الجهه المسئولة عن التنسيق مع جميع الجهات لاصدار جميع التراخيص وتحصيل الرسوم المقررة مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتبسيط التصاريح المطلوبة لتحرك اليخوت بين جميع الموانى المصرية بالاضافة إلى استعراض دور كل جهة من الجهات المعنية في تنفيذ تلك الاجراءات .

وناقش الاجتماع الذي يأتي في اطار سلسلة الاجتماعات الدورية لسرعة وضع الالية النهائية لكافة الاجراءات المطلوبة لتنفيذ استراتجية تعظيم سياحة اليخوت في وتسيير الاجراءات المنفذة لذلك النوع من النشاط السياحى،و الموقف التنفيذي للدراسات الجارية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية، وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتوجيهات السيد الدكتور رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من كافة الدراسات اللازمة من قبل الوزارات والجهات المعنية لبنود الاستراتيجية للبدء في تنفيذها.

و خلال الاجتماع تم مناقشة جميع بنود الاستراتيجية وما آلت اليه مستجدات الأعمال والدراسات التي تمت بشأنها، حيث تم الاتفاق على ضرورة العمل خلال الفترة القليلة القادمة على تكثيف ورش العمل لفريق العمل والمتخصصين والجهات المعنية لاتاحة جميع البيانات بطريقة مميكنة من خلال المنصة الالكترونية ( النافذة الواحدة) الجاري انشائها ضمن الاستراتيجية على ان تتولي اللجنة المعنية برئاسة وزير النقل القيام بكافة التنسيقات بين الجهات المعنية للانتهاء من الدراسات اللازمة للبدء السريع في تنفيذ الإستراتيجية.

المصرى اليوم

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