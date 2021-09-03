صوت لـ محمد صلاح .. «مو» ينافس على جائزة أفضل لاعب في أغسطس بـ«ليفربول»

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صوت لمحمد صلاح من هنا.. ينافس النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول على لقب أفضل لاعب خلال شهر أغسطس في فريق الريدز وذلك بعد تألق الفرعون المصري بعدما ساهم في تسجيل الأهداف وصناعتها في الجولات الثلاث الأولى التي لعبها الريدز في الدوري الإنجليزي، وحقق ليفربول فوزين بالبريميرليج وتعادل ضد تشيلسي

محمد صلاح مرشحاً لجائزة لاعب شهر أغسطس في ليفربول 2021



وأعلن ليفربول ترشيح محمد صلاح في قائمة جائزة أفضل لاعب داخل الفريق على مدار شهر أغسطس الماضي بعدما سجل هدفين لينافس 17 لاعباً آخرين داخل الفريق على الجائزة المفضلة بالنسبة له صوت لصلاح من هنا

محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول، يدعم المنتخب الوطني الأول أمام الجابون بجانب محمد النني لاعب وسط الأرسنال، خلال اللقاء الذي يقام الأحد 5- 9 -2021 ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

عملت المصري اليوم أن محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول، يطير إلى بعثة المنتخب الوطني بطائرة خاصة برفقة محمد النني، على أن يعود النجم المصري العالمي لفريقه فور لقاء مصر والجابون المقرر إقامته الأحد 5- 9 -2021.

محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول اقترب بشدة من قيادة المنتخب الوطني خلال لقائه الثاني أمام الجابون المقرر إقامته الأحد المقبل الموافق 5- 9 -2021 ضمن مننافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

وحصل محمد صلاح على تأشيرة السفر للجابون مباشرة في انتظار الحصول على موافقة ناديه الإنجليزي للسفر إلى بعثة منتخب مصر المقرر مغادرتها للجابون عقب لقاء أنجولا المقرر إقامته الأربعاء 1- 9- 2021 على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن منافسا الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022.

«كاف» حدد 5- 9- 2021، موعدا لمباراة مصر والجابون في الجولة الثانية. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على أرض ملعب فرانسفيل في ليبرفيل عاصمة الجابون.