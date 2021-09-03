نائبة: قرار إنشاء «وحدات حماية المرأة» يقدر مجهودها في المجتمع

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أيدت الدكتورة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، قرار رئيس الوزارء الدكتور مصطفي مدبولي بإنشاء «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» تتبع مجلس الوزراء، ومقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى.

وقالت النائبة في بيان أصدرته اليوم الجمعة، إن هذا القرار يعكس مدى اهتمام الدولة بالمرأة المصرية ويقدر مجهودها والدور المهم التي تقوم به المرأة في مصر، خاصة أن القرار شمل إنشاء فروع للوحدة بكل المحافظات، ما اعتبرته النائبة سيوفر حماية للمرأة الريفية أيضاً من العنف، خاصة العنف الأسري.

وترأس النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ ورئيسة اللجنة البارالمبية، بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا باليابان، ومن المقرر ان تعود البعثة المصرية يوم الاثنين المقبل عقب انتهاء منافسات الدورة الأولمبية.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً ينص على إنشاء وحدة تسمي «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام. ونص القرار على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.