تعثر توقيع حمدي النقاز للزمالك بعد جلسة 5 ساعات

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تعثر توقيع التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الترجي التونسي، لنادي الزمالك، بعد الجلسة التي جمعته مع مسئولي القلعة البيضاء بالأمس.
واستغرقت الجلسة بين الطرفين لما يقرب من 5 ساعات لكن لم يتم الاتفاق عليها على تفاصيل العقد بين الطرفين بسبب المستحقات القديمة للاعب والتي تصل إلى مليون و200 ألف دولار.
واتفق الطرفان على عقد جلسة جديدة خلال الساعات المقبلة في محاولة للوصول إلى اتفاق وخوفًا من توقيع اللاعب لنادي بيراميدز والذي قدم عرض رسمي للاعب ويرغب في الحصول على خدماته.
وكان النقاز قد وصل إلى القاهرة في الساعات الماضية للعودة مرة أخرى لنادي الزمالك بعد فسخ تعاقده مع الترجي التونسي بشكل ودي وتنازله عن باقي مستحقاته هناك.