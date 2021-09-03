تعثر توقيع حمدي النقاز للزمالك بعد جلسة 5 ساعات

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تعثر توقيع التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الترجي التونسي، لنادي الزمالك، بعد الجلسة التي جمعته مع مسئولي القلعة البيضاء بالأمس.

واستغرقت الجلسة بين الطرفين لما يقرب من 5 ساعات لكن لم يتم الاتفاق عليها على تفاصيل العقد بين الطرفين بسبب المستحقات القديمة للاعب والتي تصل إلى مليون و200 ألف دولار.

واتفق الطرفان على عقد جلسة جديدة خلال الساعات المقبلة في محاولة للوصول إلى اتفاق وخوفًا من توقيع اللاعب لنادي بيراميدز والذي قدم عرض رسمي للاعب ويرغب في الحصول على خدماته.

وكان النقاز قد وصل إلى القاهرة في الساعات الماضية للعودة مرة أخرى لنادي الزمالك بعد فسخ تعاقده مع الترجي التونسي بشكل ودي وتنازله عن باقي مستحقاته هناك.