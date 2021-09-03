أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط 9025 شخص لعدم إرتداء الكمامة

Print
ضبط 9025 شخص لعدم إرتداء الكمامة ضبط 9025 شخص لعدم إرتداء الكمامة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 9025 شخصا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط 217 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 825 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ8966 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 59 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 825 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 217 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1254 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة ، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة

تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور)

تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور)

خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة)

مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة)