ضبط 9025 شخص لعدم إرتداء الكمامة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 9025 شخصا لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط 217 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 825 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ8966 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 59 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير 825 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 217 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 1254 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة ، وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.