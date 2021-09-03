إصابة سائق في تصادم على طريق بنها – المنصورة

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أصيب سائق أثر تصادم سيارته أثناء سيره على الطريق السريع إتجاه بنها- المنصورة حيث إصطدمت سيارتة بالرصيف بسبب إختلال عجلة القيادة في يده وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة سائق سيارة ملاكي تصادم برصيف الطريق بالقرب من قرية كفر عامر ورضوان على الطريق السريع اتجاه بنها- المنصورة وعلى الفور، تم نقله لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة السائق «و ع» قائد السيارة ولا توجد وفيات وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.