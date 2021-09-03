ضبط سيدة تدير محل خمور في القليوبية بدون ترخيص

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ضبطت مباحث التموين في القليوبية سيدة تدير محل لتجارة المشروبات الكحولية وبدون ترخيص ضبط به نحو 3082 عبوة خمور أنواع مختلفة.

تلقت مديرية امن القليوبية إخطارا من مباحث التموين يفيد ضبط سيدة تدير محل لتجارة المشروبات الكحولية بدون ترخيص عثر به 3082 عبوة خمور أنواع مختلفة مغشوشة ومهربة جمركياً بدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.