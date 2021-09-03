ضبط 23 طن ملح طعام مجهول المصدر في حملات رقابية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع، والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفيهذا الإطار، شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة، حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية، وأثناء مرور الحملة على معمل منتجات ألبان كائن على طريق التل اﻷحمر العلاقمة، تمكنت من ضبط 100 شيكارة ملح خشن مجهول المصدرزنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرام باجمالي كمية مقدارها 5 طن، وتم تحرير المحضر رقم 1155لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا، والتحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر بعد أخذ الإقرارات اللازمة بذلك.

كما تمكنت الحملة أثناء مرورها على المخابز الكائنة بقرية حوض نجيح، من ضبط مخبزين قامو بالتصرف 16شيكارة دقيق بلدي إستخراج 82 % ببيعها في السوق السوداء، بإجمالي كمية مقدارها 800 كيلوجرام، وتم تحرير محضري اثبات الحالة حيال أصحابهم.

كما قامت حملة موسعة من الرقابه التموينية بالمديرية، برئاسة محمد سعد مديرعام الرقابة ،بالاشتراك مع إدارة تموين أبوحماد برئاسة محمد يحيي مدير الادارة التموينية، وبحضور مسؤلين من الإدارة الصحية بأبوحماد، لفحص بعض الشكاوي وأسفرت الحملة عن تحريرالمحضر رقم 2534لسنة 2021 جنح ا د ط ابو حماد، ضد «م ص ح» مدير مسؤل مصنع تلج بأبوحماد لحيازته عدد80 شيكارة ملح صناعي مجهول المصدر باجمالي 4 طن وغير مصحوب بالمستندات الداله على مصدره، وكذا عدم توافر الإشتراطات الصحية بالمصنع وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17 لسنة 2021 بمعرفة الصحة، والمحضر رقم 2535 لسنة 2021جنح ا د ط ابو حماد، ضد «ث م ا» صاحب مصنع تلج بناحية أبوحماد لحيازته عدد 284 شيكارة ملح زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم بإجمالي 14طن و200كجم مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره، كما تم تحررالمحاضر أرقام 15و 16لسنة2021 لعدم توافر الإشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية للعمال بالمصنع.