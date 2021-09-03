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إعلان حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات

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إعلان حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات إعلان حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات
بايدن يأمر بتقديم مساعدات اتحادية للتعامل مع الدمار الذي خلفه الإعصار إيدا

إعلان حالة الطوارئ في نيوجيرسي ونيويورك بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ حالة الطوارئ في ولايتَي نيوجيرسي ونيويورك، وأمر بتقديم مساعدات اتحادية للتعامل مع الدمار الذي خلفه الإعصار إيدا.

وقال البيت الأبيض، في بيان له اليوم، إن "قرار الرئيس يخول الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ التابعة لوزارة الأمن الداخلي؛ لتنسيق جميع الجهود الرامية للتخفيف من حدة الكارثة".

ولقي 44 شخصاً على الأقل حتفهم في أربع ولايات بشمال شرق الولايات المتحدة؛ منها نيوجيرسي، من جراء الفيضانات الجارفة الناجمة عن هطول أمطار غزيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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