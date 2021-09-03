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القيادة تهنئ حاكمَي سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلدهما

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القيادة تهنئ حاكمَي سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلدهما القيادة تهنئ حاكمَي سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلدهما
في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

القيادة تهنئ حاكمَي سان مارينو بذكرى اليوم الوطني لبلدهما

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقيتَي تهنئة، للسيد جيان كارلوا فنتوريني؛ والسيد ماركو نيكوليني؛ الحاكمَين العامَين لجمهورية سان مارينو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتيهما، ولحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقيتَي تهنئة، للسيد جيان كارلوا فنتوريني؛ والسيد ماركو نيكوليني؛ الحاكمَين العامَين لجمهورية سان مارينو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتيهما، راجياً لحكومة وشعب جمهورية سان مارينو الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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