تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنوّرة

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الحالة تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى السابعة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهاً تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: العيص وبدر ووادي الفرع، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.