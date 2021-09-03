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«عليا أوي» تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات.. من هي؟

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«عليا أوي» تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات.. من هي؟ «عليا أوي» تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات.. من هي؟

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حصلت الفاشون بلوجر المصرية عاليا، والشهيرة بحساب «عليا آوي» على الإقامة الذهبية للمبدعين من دولة الإمارات.

علقت عاليا عبر حسابها على انستجرام: «الحمد لله رب العالمين اليوم تم منحي الإقامة الذهبيه للمبدعين من دولة الإمارات كما تم منحي شهادة مبدعه من قبل هيئة دبي للثقافة والفن شكرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي وشكرا لهيئة الثقافة والفن على دعمهم للمبدعين».

هي بلوجر وأحد مشاهير السوشيال ميديا، و«عليا أوي» هو ليس اسمها الحقيقي بل لقب أطلقته على نفسها، حيث قالت في تصريحاتها لبنرامج السفيرة عزيزة، عبر قناة دي أم سي، عن اختيارها للأسم: «فكرت يكون الأنفس مختلف شوية، ورغبت أن يكون الأسم يدل على الثقة في النفس، فقررت أن يكون اسم شهرتهي هو عليا أوي».

تبلغ من العمر 32 عامًا ويتابعها أكثر من مليون شخص عبر منصات التواصل الاجتماعي، فتقدم عاليا مجموعة من الفيديوهات التي تخص المرأة وكيفية ارتداء الملابس والتنسيق الخاص بها، وكيفية التفرقة بين الماكياج الأصلي والمزيف وغيرها من الفيديوهات التي تعطي من خلالها نصيحة للفتيات.

المصرى اليوم

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