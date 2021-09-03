كورونا في 4 دول.. 45352 إصابة جديدة بالهند و26280 في البرازيل و18 ألفاً بالمكسيك

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خلال الـ 24 ساعة.. 26 إصابة بالصين ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم، إنها سجّلت 45352 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة أنها رصدت كذلك 366 وفاة ناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسبّبه الفيروس.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في الهند، إلى 32.9 مليون والوفيات إلى 439895.

وتحتل الهند المركز الثاني عالمياً من حيث إصابات كورونا بعد الولايات المتحدة، والثالث من حيث وفياتها، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، تسجيل 26280 إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا المستجد و764 وفاة خلل الأربع والعشرين ساعة الماضية، مقابل 27345 إصابة و737 وفاة في اليوم السابق.

وطبقاً لبيانات الوزارة سجّلت البرازيل حتى الآن 20 مليوناً و830495 إصابة منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 581914.

وتحتل البرازيل حالياً المركز الثالث في عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند، كما تحتل المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد الوفيات.

المكسيك

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس، أنها سجلت 18138 إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا و993 وفاة.

وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك، إلى ثلاثة ملايين و387885، وإجمالي الوفيات إلى 261496.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن بر الصين الرئيس سجّل 28 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس، وهو العدد نفسه الذي تمّ تسجيله في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن جميع الحالات وافدة من الخارج مقابل حالة محلية واحدة في اليوم السابق.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيس حتى الثاني من سبتمبر إلى 94954 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.