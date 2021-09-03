جامعة المنيا تعلن عن خطتها لتطعيم طلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بلقاح كورونا

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أعلن الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، عن خطة الجامعة التنفيذية وآلياتها لتطعيم كامل منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بلقاح فيروس كورونا، من خلال اطلاقها مبادرة «احمي نفسك.. احمي وطنك»، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الدولة ووزارة التعليم العالي بشأن التعامل مع أزمة كورونا والوقاية من أخطار الإصابة والعدوى، وحرصاً على سلامة منتسبي الجامعة، واستعداداً لاستقبال العام الجامعي الجديد.

وصرح الدكتور مصطفى عبدالنبي، أن تطعيم طلاب الجامعة باللقاح سيبدأ اعتبارًا من الخامس من سبتمبر وحتى الثلاثون من نفس الشهر، موضحًا بأن الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات والخطوات لتوفير جميع الاحتياجات المطلوبة لضمان حسن التنفيذ للمبادرة وجودتها، وتحقيق الهدف المرجو من تنفيذ مراحلها، مشيراً أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة التنفيذ، مع تشكيل فريق عمل من الإدارة العامة لرعاية الطلاب المركزية، ومكاتب رعاية الطلاب بالكليات للإشراف على التنظيم وتجهيز الاحتياجات المطلوبة لنقاط تلقى اللقاح المتفق عليها، مضيفًا أنه تم تشكيل فريق عمل طبي من المستشفيات الجامعية والإدارة العامة للخدمات الطبية بالجامعة؛ لاستلام الجرعات المخصصة للجامعة وإعداد فرق التطعيم بكل نقاط تلقي اللقاح، وتم إعداد جدول زمني للتنفيذ، كما تم تقسيم طلاب الجامعة وفقاً للحروف الأبجدية خلال أيام تنفيذ المبادرة، وتحديد نقاط تلقي اللقاح لهم، مع إعداد وتجهيز عدد (9) نقاط بالجامعة وتوزيع الكليات عليها، وكذلك تم تشغيل نقطة مركزية بمستشفى الكبد لتلقي اللقاح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين طوال فترة التنفيذ.

وأكد د.«عبدالنبي» أنه لن يسمح الدخول للجامعة إلا لمتلقي اللقاح، كشراط أساسي، لافتًا إلى أنه تم الإعلان على الطلاب بكافة مواقع التواصل وموقع الجامعة، والجروبات الخاصة بالفرق الدراسية.

ومن جانبه أشار الدكتور عصام فرحات، أن طلاب الجامعة الجُدد ستتلقى اللقاح للجرعة الأولي خلال فترة إجراءات الكشف الطبي، وتبدأ الجرعة الثانية من التطعيم خلال الفترة من 3 وحتى 24 من أكتوبر القادم، مضيفًا بأنه على جميع المستهدفين التسجيل على الموقع الخاص بتلقي اللقاح وهو https://egcovac.mohp.gov.eg وبعدها يتم اختيار إدارة جامعة المنيا، مع متابعة كافة الخطوات اللازمة للتسجيل حتى وصول رسالة التأكيد، وبعد تلقي الرسالة ورقم الطلب يتم التوجه إلى أماكن تلقي اللقاح التي تم تحديدها، حيث يُتاح لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين تلقي اللقاح خلال فترة التنفيذ،، وبالنسبة للطلاب يُتاح لهم التوجه إلى مقر تلقي اللقاح في الأيام المخصصة لكل فرقة دراسية وفقًا للجداول المُعلنة لهم.