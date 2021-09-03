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"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

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"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة "الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة
طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، في حين يبقي الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 42 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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