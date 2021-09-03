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قال سيد الجابري وكيل شركة «tui روسيا سكاى ماكس» في مصر إن خطوط شركة “مصر للطيران” الوطنية قررت مضاعفة عدد رحلاتها الجوية من روسيا لمدينتي الغردقة وشرم الشيخ بداية من اليوم الجمعة والعمل بجدول رحلاتها الجديد بين مطار موسكو ومطاري الغردقة وشرم الشيخ بزيادة ١٠ رحلات إضافية أسبوعيا، بين مطاري شرم الشيخ والغردقة، وموسكو ليرتفع عدد الرحلات الأسبوعية، بين كل من شرم الشيخ والغردقة، وموسكو إلى ٣٠ رحلة اسبوعيا بمعدل ١٥ رحلة لكل مطار بدلا من ٥ رحلات

واختارت الشركات السياحية 164 فندقًا، 80 منها في الغردقة و84 في شرم الشيخ للحجز للسائحين، وان الحد الأدنى لتكلفة الرحلة إلى شرم الشيخ برحلة طيران لمدة 7 ليالٍ إلى فندق 5 نجوم على أساس شامل كليًا يبدأ من 44.4 ألف روبل للفرد مع إشغال مزدوج. بنفس الشروط، في الغردقة، يبدأ الحد الأدنى لسعر الجولة من 51.5 ألف روبل