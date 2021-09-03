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672 مليون دولار استثمارات بتروبل خلال عام 2020/2021

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672 مليون دولار استثمارات بتروبل خلال عام 2020/2021 672 مليون دولار استثمارات بتروبل خلال عام 2020/2021

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استعرض المهندس خالد موافى رئيس شركة بتروبل أهم نتائج الأعمال حيث أشار إلى أن إجمالى الاستثمارات بلغ 672 مليون دولار وأن إجمالى الانتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى والمتكثفات بلغ 93 مليون برميل زيت مكافئ يومياً (944 مليون قدم مكعب غاز و68 ألف برميل زيت خام و11 ألف برميل متكثفات) بالإضافة إلى 285 طن بوتاجاز يومياً ، مشيراً إلى نجاح النشاط الاستكشافى للشركة فى إضافة احتياطيات جديدة بمنطقتى نيدوكو والقرعة من خلال البئرين الاستكشافيين نيدوكو شمال غرب – 1 والقرعة شمال شرق – 1.
حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة البترول ونوابه للاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة ومساعده للسلامة والأمن الصناعى والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ونوابه للاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات المشتركة والمالية والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول وممثلى شركات إينى الإيطالية وبى بى البريطانية وروسنفت الروسية ومبادلة الإماراتية.

المصرى اليوم

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