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جامعة الإسكندرية تُنهي أزمة «طالبة دمج» وتعلن قبولها بكلية السياحة والفنادق

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جامعة الإسكندرية تُنهي أزمة «طالبة دمج» وتعلن قبولها بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية تُنهي أزمة «طالبة دمج» وتعلن قبولها بكلية السياحة والفنادق

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أنهت جامعة الإسكندرية، أزمة الطالبة تسنيم عماد خليل، الحاصلة على مجموع 95.6%، في الثانوية العامة أدبي (دمج)، وتقرر قبولها في كلية السياحة والفنادق.

وعقب تقديم أسرة الطالبة شكوى رسمية إلى الجامعة، وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية بالتواصل مع الطالبة لحل مشكلتها.

ورداً على شكوى الطالبة بعدم أحقيتها في الإلتحاق بقسم الإعلام والآثار بكلية الآداب، أكد رئيس الجامعة أن كل أقسام كلية الآداب متاحة لجميع الطلاب بما فيهم طلاب الدمج حال انطباق شروط الإلتحاق بالقسم عليهم، مؤكداً حرص جامعة الإسكندرية على رعاية أبنائها من ذوي الهمم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم داخل المجتمع الجامعي وخارجه لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب.

وقالت هايدي سامي والدة الطالبة تسنيم، أن ابنتها قامت بتسجيل رغباتها خلال المرحلة الأولى للتنسيق، حيث سجلت كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، كرغبة أولى تليها كلية الآداب، واجتازت الطالبة اختبار القدرات الذي عقدته كلية السياحة والفنادق بنجاح، وجاءت نتيجة المرحلة الأولى بقبولها بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية.

المصرى اليوم

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