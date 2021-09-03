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أوقاف الأقصر: تستقبل 24 طن لحوم ضمن مشروع صكوك الأضاحي 

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أوقاف الأقصر: تستقبل 24 طن لحوم ضمن مشروع صكوك الأضاحي  أوقاف الأقصر: تستقبل 24 طن لحوم ضمن مشروع صكوك الأضاحي 

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أعلنت مديرية اوقاف الأقصر، أنه في اطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف تحت رعايه الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف أنه تم استلام الدفعة السادسة من اللحوم ضمن مشروع صكوك الأضاحى والتى تبلغ 4 طن، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة.

وقال الشيخ سيد عبدالدايم وكيل وزارة الاوقاف بالاقصر، ان تكون مديرية اوقاف الاقصر قد استقبلت عدد 24 طن من لحوم صكوك الاضاحى حتى دفعة اليوم الجمعة وذلك لتوزيع هذه اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية بجميع قرى الاقصر، بالتعاون والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية في الاقصر.

المصرى اليوم

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