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ضبط ذبيحة كاملة مذبوحة خارج السلخانة في المنوفية

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ضبط ذبيحة كاملة مذبوحة خارج السلخانة في المنوفية ضبط ذبيحة كاملة مذبوحة خارج السلخانة في المنوفية

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قال مجدى رياض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، إنه تم شن حملة تفتيشية مكبرة بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى للمرور على المحلات العامة والمطاعم وأماكن بيع اللحوم ومنافذ بيع السلع الغذائية بنطاق المركز لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتأكد من الإلتزام بالأسعار المقررة لحماية المواطنين من التلاعب.

أسفرت عن ضبط ذبيحة كاملة مذبوحة خارج السلخانة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

وفى سياق متصل، قامت رئاسة حى غرب شبين الكوم بتنظيم حملة مكبرة بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين لتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بنطاق الحى للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، أسفرت عن تحرير 15 محضر متنوع، فضلا عن إعدام 10 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى .

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات الرقابية لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين

المصرى اليوم

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