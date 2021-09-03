عضو لجنة التعليم بـ«الشيوخ» يطالب الوزير بالتمسك بموقفه بشأن حضور الطلاب بالمدارس

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أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، على أهمية حضور الطلاب بالمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ودعا توفيق، في تصريح للمحررين البرلمانين اليوم، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، للتمسك بموقفه بشأن انتظام حضور الطلاب بالمدارس، أمام بعض الآراء التي تطالب بتخفيض أيام الحضور، في ظل استمرار أزمة كورونا.

وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، أنه من أبرز الآثار السلبية لأزمة كورونا خلال العامين الماضيين، حرمان الطلاب من الإنتظام في حضور اليوم الدراسي بالمدارس، ما كان له تأثير سلبي كبير على تحصيل الطلاب للمواد الدراسية، الأمر الذي يتطلب الانتباه لهذه المشكلة ومحاولة معالجتها مع بداية العام الدراسي الجديد.

ورأى النائب أن انتظام حضور الطلاب يوميا بالمدارس، له أهمية على مستوى طلاب مرحلة التعليم الأساسي وكذلك مرحلة التعليم الثانوى في ظل توجهات الوزارة لمحاربة الدروس الخصوصية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الإنتظام في الحضور بالمدارس مع وجود إهتمام من جانب المعلمين بالفصل، والمتابعة الأسرية، عناصر هامة في العملية التعليمية كفيلة بالقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي توحشت في ظل عدم حضور الطلاب بالمدارس بسبب أزمة كورونا.