أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة ومخصبات زراعية محظور بيعها بالمنوفية

Print
ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة ومخصبات زراعية محظور بيعها بالمنوفية ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة ومخصبات زراعية محظور بيعها بالمنوفية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمدينة بسرس الليان حملة تفتيشية مكبرة على محلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بنطاق المدينة، وذلك بالإشتراك مع اللجنة المشكله من شؤون البيئة ورخص المحلات ومدير الجمعية الزراعيه ومسئولي المسطحات المائية بمنوف والجهات الأمنيةز

وقد أسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص وبه كميات من المبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها والإتجار فيها واستخدامها زراعياً لما تمثله من أضرار بيئية وصحية.

وتم تحرير محضر مخالفات بالمضبوطات وأخذ عينات من الأسمدة والمبيدات لتحليلها بمعرفة الإدارة الزراعيه قسم الرقابة على المبيدات، وذلك في إطار ضبط سوق المبيدات والمخصبات الزراعية حفاظا على البيئة وصحة المواطنين وسلامة الغذاء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة

تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور)

تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور)

خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد

مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة)

مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة)