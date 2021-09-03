ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة ومخصبات زراعية محظور بيعها بالمنوفية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمدينة بسرس الليان حملة تفتيشية مكبرة على محلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بنطاق المدينة، وذلك بالإشتراك مع اللجنة المشكله من شؤون البيئة ورخص المحلات ومدير الجمعية الزراعيه ومسئولي المسطحات المائية بمنوف والجهات الأمنيةز

وقد أسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص وبه كميات من المبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها والإتجار فيها واستخدامها زراعياً لما تمثله من أضرار بيئية وصحية.

وتم تحرير محضر مخالفات بالمضبوطات وأخذ عينات من الأسمدة والمبيدات لتحليلها بمعرفة الإدارة الزراعيه قسم الرقابة على المبيدات، وذلك في إطار ضبط سوق المبيدات والمخصبات الزراعية حفاظا على البيئة وصحة المواطنين وسلامة الغذاء.