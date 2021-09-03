★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالإزالة الفورية لكافة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء بإحالة أي مسؤول للإعلانات في الأحياء في حال ثبوت تورطه بأي مخالفات إلى النيابة العامة.

وحذر محافظ الإسكندرية قائلاً: «انتهي عصر التقصير ولن نسمح بتواجد متقاعس عن أداء مهام عمله بيننا.. وسيتم المحاسبة الرادعة تجاه أي موظف يثبت تورطه بارتكاب مخالفات وإهدار المال العام».

وأكد المحافظ أن ذلك يأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية لمنع الفساد، وفي إطار حرصه على منع إهدار المال العام ووضع منظومة جديدة كاملة يتم من خلالها استرجاع حق الدولة وتعظيم موارد وخزائن المحافظة ومحاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله داخل الأحياء.

"انتهي عصر التقصير" .. محافظ الإسكندرية يكلف بإزالة الإعلانات المخالفة فوراً وإحالة المتورطين للنيابة (صور)

"انتهي عصر التقصير" .. محافظ الإسكندرية يكلف بإزالة الإعلانات المخالفة فوراً وإحالة المتورطين للنيابة (صور)

"انتهي عصر التقصير" .. محافظ الإسكندرية يكلف بإزالة الإعلانات المخالفة فوراً وإحالة المتورطين للنيابة (صور)

"انتهي عصر التقصير" .. محافظ الإسكندرية يكلف بإزالة الإعلانات المخالفة فوراً وإحالة المتورطين للنيابة (صور)

"انتهي عصر التقصير" .. محافظ الإسكندرية يكلف بإزالة الإعلانات المخالفة فوراً وإحالة المتورطين للنيابة (صور)

"انتهي عصر التقصير" .. محافظ الإسكندرية يكلف بإزالة الإعلانات المخالفة فوراً وإحالة المتورطين للنيابة (صور)