إمام عاشور يعقد قرانه في حفل عائلي

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عقد إمام عاشور لاعب نادى الزمالك قرانه في حفل عائلى حيث نشر اللاعب صور لعقد القران عبر حسابه على إنستجرام.

وأعرب إمام عاشور لاعب الزمالك عن سعادته بعد التتويج بالدوري الممتاز في تصريحات صحفية سابقة مشددا على أنه كان موسماً صعباً جداً وطويلا لكن الروح بين اللاعبين كانت عالية وكنا يدا واحدة واستطعنا أن نحقق شيئا عظيما للقلعة البيضاء.

وعن إيقافه في الفترة الماضية، أكد عاشور قائلا: "أنا أخطأت وأعترف بأنني أخطأت واعتذرت، لكن الناس تحب الانشغال بالسوشيال ميديا".