«غرفة الإسكندرية» تعلن توصياتها في مواجهة قرار وقف السفر القهري لأداء العمرة (تفاصيل)

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أصدرت لجنة السياحة الدينية، بغرفة شركات السياحة في الإسكندرية ومطروح والبحيرة، برئاسة على المناسترلى رئيس مجلس إدارة الغرفة، توصياتها عقب انتهاء الاجتماع مساء أمس بشأن قرار المملكة السعودية بوقف السفر القهرى لأداء العمرة من مصر ضمن عدد من الدول.

وقال«المناسترى»، أن التوصيات شملت، أنه حفاظاً على شركات السياحة من التعرض لأى عقوبات بسبب وقف العمرة القهرى في أي وقت، نوصى بإضافة بند في العقد بين المعتمر وشركة السياحة المفعل على البوابة المصرية للعمرة، يتضمن أنه في حالة وقف السفر القهرى بقرار مصرى أو سعودى يلتزم المعتمر الذي تم إلغاء العمرة الخاصة به بإنتظار استعادة المبالغ المسددة من شركة السياحة إلى جميع الجهات المختلفة والخاص ببرنامج المعتمر حتى تستطيع الشركة رد المبالغ المسددة له .

كما أوصت اللجنة، بأنه نظراً لحالة الإرهاق المادى التي وصلت لها شركات السياحة، بعد توقف دام لأكثر من ١٨ شهرا حتى الآن، نوصى بأن يكون مبلغ التأمين المالى الذي نص عليه قانون بوابة العمرة المصرية للشركات العاملة بالعمرة، هو مبلغ رمزي لا يتعدى العشرون ألف جنيه مع تعضيده بشيك بإسم الشركة عليه صحة توقيع من البنك بأى مبلغ ترونه يناسب هذا الموسم .

وأوضح «المناسترلى»، أن هذا الإجراء استثنائي لهذا الموسم فقط، حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد من الشركات العمل في العمرة ولا يقصي أحد بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها أكثر من ٩٥٪ من شركات القطاع السياحى، واستثناء المشرفين هذا العام بالعمل مع جميع الشركات والسماح للشركة باستعانة مشرف آخر مقيد لدى شركة أخرى حيث ان جائحة كورونا تسببت في نقص كبير في عدد المشرفين لتركهم العمل واتجاههم إلى اعمال أخرى شرط قيد المشرف في وزارة السياحة.