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اليوم نهائي دوري مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية بحضور وزير الشباب والرياضة

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اليوم نهائي دوري مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية بحضور وزير الشباب والرياضة اليوم نهائي دوري مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية بحضور وزير الشباب والرياضة

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يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الجمعة نهائي دوري مراكز الشباب النسخة الثامنة 2020 /2021 والذي تنظمه الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، بين مركز شباب المحسمة المحطة (الإسماعيلية) ومركز شباب بليفا (بني سويف) علي ملعب نادي سنزو بالغردقة .


ومن المقرر ان يصل إلى مدينة الغردقة اليوم الجمعة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى زيارة تستغرق يومين ، حيث يفتتح اليوم الجمعة أعمال تطوير المدينة الشبابية ويحضر إحتفالية قادة المستقبل و يتفقد انشطة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية .

المصرى اليوم

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