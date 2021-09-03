نائب: «القمة الثلاثية» أعادت القضية الفلسطينية لأجندة المجتمع الدولي

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أكد سامي نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية اليوم الخميس، بقصر الإتحادية، دليل على ثبات موقف مصر، من القضية الفلسطينية.

وأضاف «نصرالله»، في بيان صحفي له، أن هذه القمة تهدف لتحريك عملية السلام، والتركيز على بناء موقف عربي موحد بشأن استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، مؤكدا أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظلت القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر، وبذلت القاهرة العديد من الجهود لمنع العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القمة الثلاثية توضح ثبات الموقف المصرى في دعم القضية الفلسطينية، وإعادتها لدائرة اهتمامات وأجندة المجتمع الدولي، كما أنها تعكس الكثير من الدلالات المهمة أولها ثقة الأشقاء العرب في دور مصر المحوري واعتبارها رمانة الميزان بالمنطقة والداعم الأكبر لقضاياهم.

وأشاد النائب سامي نصرالله، بالجهود المصرية بشأن حل القضية الفلسطينية، وتوجيه الدعم لمرجعيات الشرعية الدولية التي منحت الفلسطينيين حقهم في أرضهم، ورفض أي ممارسات غير شرعية وإجرامية يقوم بها الجانب الإسرائيلي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.