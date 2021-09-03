أخبار عاجلة

إثيوبيا تحدد موعد توليد الكهرباء من سد النهضة -
تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بمهرجان دير جست الـ ١٨ (صور) -
خالد الغندور يسخر من خسارة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي لليد -
مشاهدة مباراة توتنهام بث مباشر ضد كريستال بالاس 11- 9 -2021 (لحظة بحلظة) -
شيكابالا يستفز جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي لكرة اليد (فيديو وصور) -
الرئيس التونسي يرفض الضغوط الأجنبية بشأن الأزمة السياسية -
الصحة: تسجيل 433 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة -
جمال العدل عن محمد رمضان: «تصرفاته هوجاء .. وغلطته الكبري واقعة الطيار» -
جمال العدل: لم أتوقع نجاح أحمد السقا الكبير في «صعيدي في الجامعة الأمريكية» -
مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الدولي في كفر الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

المؤشر الياباني يسجل اعلي ارتفاع منذ 30 عاما بعد استقالة رئيس الوزراء

Print
المؤشر الياباني يسجل اعلي ارتفاع منذ 30 عاما بعد استقالة رئيس الوزراء المؤشر الياباني يسجل اعلي ارتفاع منذ 30 عاما بعد استقالة رئيس الوزراء

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

ارتفعت الأسهم اليابانية، فيما بلغ المؤشر «توبكس» الواسع النطاق أعلى مستوى فيما يزيد عن 30 عاما، بعد أن قدم رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا استقالته، فاتحا الطريق أمام حكومة جديدة قد تساعد الائتلاف الحاكم على الفوز بالانتخابات القادمة.

وصعد المؤشر نيكي 2.04 % إلى 29128.11 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ 16 يونيو بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.61% إلى 2015.45، ليبلغ مستويات لم يشهدها منذ أبريل 1991.

وفي الأسبوع، زاد نيكي 5.4 % في أكبر مكسب منذ أوائل نوفمبر حين فاز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية.

وقال تاكاشي هيروكي كبير الاستراتيجيين لدى مونيكس للأوراق المالية “الأسهم اليابانية سجلت أداء ضعيفا على نحو سيء في الأشهر الأخيرة على الرغم من التعافي القوي لأرباح (الشركات) والسبب الوحيد الذي قد أفكر فيه هو الشعور بالركود بسبب استجابة الضعيفة للجائحة”.

ويُنظر إلى رحيل سوجا على أنه يقلص فرصة خسارة الائتلاف الحاكم لأغلبية مستقرة في الانتخابات القادمة لمجلس النواب والتي قد تُجرى بحلول نوفمبر.

كما يراهن المستثمرون على أن خليفة سوجا، أيا كان، من المرجح أن يقدم حزمة اقتصادية لدعم الشركات المتضررة من الجائحة والأسر قبل الانتخابات، مما يشكل دفعة لأسعار الأسهم.

وقادت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات صناعة الصلب وسمسرة الأسهم وكذلك الأسهم المرتبطة بأشباه الرقائق المكاسب.

وزاد مؤشر بورصة طوكيو لشركات صناعة الصلب 4.13 بالمئة، إذ صعد سهم نيبون ستيل 5.4 بالمئة وارتفع سهم جيه.إف.إي هولدينجز 6.5 بالمئة.

وتلاه مؤشر شركات صناعة الآلات الكهربائية وشركات السمسرة في الأسهم بمكاسب 2.4 بالمئة و2.3 بالمئة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أول ظاهرة إيجابية بعد إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة

أول ظاهرة إيجابية بعد إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة

بعد هزيمة الإخوان في الانتخابات.. العاهل المغربي يكلف حزب الأحرار بتشكيل الحكومة

بعد هزيمة الإخوان في الانتخابات.. العاهل المغربي يكلف حزب الأحرار بتشكيل الحكومة

عون: الحكومة أحسن ما توصلنا إليه وعلينا العمل للخروج من المهوار

عون: الحكومة أحسن ما توصلنا إليه وعلينا العمل للخروج من المهوار

الأفغانيات هن من ولدن أمتنا.. متحدث "طالبان": لا نحتاج المرأة في الحكومة!

الأفغانيات هن من ولدن أمتنا.. متحدث "طالبان": لا نحتاج المرأة في الحكومة!