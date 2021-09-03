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مباراة منتخب مصر مع نظيره منتخب الجابون الأحد 5-9 -2021 مساء الاحد على أرض ملعب استاد الدفاع الجوي ضمن الجولة الأولى من التصفيات ستكون فى التاسعة مساء .

و تطير بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يوم الجمعة المقبل 3 سبتمبر إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل، استعداداً للمواجهة المرتقبة مع نظيره الجابوني .

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وأعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية عن اتفاق مصر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 داخل وخارج مصر أمام أنجولا والجابون وليبيا، بالإضافة إلى مباراتي الدور المقبل الحاسمتين في التأهل إلى المونديال، والبداية ستكون الأربعاء أمام منتخب أنجولا في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وينص الاتفاق بين المتحدة للخدمات الإعلامية والاتحاد الدولي على حقوق البث الأرضية والفضائية على قنوات «أون تايم سبورتس» لكل مباريات التصفيات التي ستنطلق يوم 1 سبتمبر.

وكان فيفا قد تحصَّل على حق توزيع حقوق وسائل الإعلام للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بأفريقيا بعد موافقة جميع الاتحادات الأفريقية البالغ عددها 54 اتحادًا عضوًا، ويحصل «فيفا» جراء موافقة الاتحادات الأفريقية على توزيع جميع حقوق وسائل الإعلام لجميع مباريات تصفيات المونديال بالقارة الأفريقية.

كانت «المتحدة» قدَّمت عرضًا ماليًا لـ فيفا المالكة للحقوق، منذ 18 شهرًا، وبعد مباحثات مختلفة قام بها فريق «المتحدة» للحصول على الحقوق من أجل إسعاد الشعب المصري بمتابعة المنتخب المصري، سواء داخل أو خارج مصر، وهو الأمر الذي غاب عن الشاشات المصرية قرابة العقدين.

قامت مجموعة قنوات اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفريق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها التردد الجديد هو « .. 11861 معدل الترميز 27500.. » .

تذيع قناة اون تايم سبورتس من خلال التردد الجديد « .. 11861 معدل الترميز 27500.. » مباراة الأهلي وبيراميدز وتنقل بشكل حصري مباريات الدوري المصري لمشاهدة المباراة اضغط هنا

وقامت مجموعة قنوات ON.. اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الاهلي والزمالك والفرق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها .



وأظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports لمشاهدة مباريات الدوري المصري

وتعتبر قناة أون سبورت من أهم القنوات الرياضية المصرية التي تُعرض المباريات في مختلف الألعاب الرياضية في مصر، خاصة الدوري المصري عبر البث المباشر على قمر النايل سات لذلك تبحث الجماهير عن تردد أون سبورت .

التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..» .

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ6/5

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

أولى خطوات اختيار قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

يمكن تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

عليك تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها

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القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الدرجة 7.3 غرب

تردد قناة أون تايم سبورت 2- On Time Sport 2

يكون تردد أون تايم سبورت 2- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

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تردد قناة أون تايم سبورت 3- On Time Sport 3 -

يكون تردد أون تايم سبورت 3- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي On Time Sport

تردد أون تايم سبورت البث الأرضي كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

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